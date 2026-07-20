YKS sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? Üniversite sınav sonuç tarihi belli mi?

YKS sonuçları için nefesler tutulmuş durumda... Güzel bir üniversite okuyup geleceğini şekillendirmek isteyen milyonlarda heyecan katsayısı her geçen dakika artıyor. ÖSYM nadir de olsa sürpriz yapıp sonuçları erken açıklarken bugün de beklenti bir hayli yüksek... İşte "2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtı...