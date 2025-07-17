YKS sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanıyor?

YKS sonuçları normal şartlarda 22 Temmuz Salı günü açıklanacak. Bugün itibarıyla sonuçlara 5 gün kaldı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz taban puanları gündem olacak. Bazı adaylar net sonuç tarihini henüz bilmiyor, sonuçların bazıları da erken açıklanma ihtimaline karşı "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor. 1 | 3

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS sonuçlarının, ÖSYM'nin resmi takvimine göre 22 Temmuz Salı günü açıklanması bekleniyor. Ancak geçmiş yıllarda nadiren de olsa sonuçların planlanan tarihten önce açıklandığı durumlar yaşanmıştı. Şu an itibarıyla sonuçların erken açıklanacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. YKS sonuçları, açıklanır açıklanmaz adaylar https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilecek. 2 | 3