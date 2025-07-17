YKS sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanıyor?
Üniversite sınavına girip hayalindeki mesleği icra etmek isteyen yüz binler sonuçları bekliyor. Umutlu bekleyiş sürerken erken açıklanma ihtimali de adaylar tarafından değerlendiriliyor. ÖSYM sonuç tarihini daha önce geçmişti fakat yeni bir gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenler "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
YKS sonuçları normal şartlarda 22 Temmuz Salı günü açıklanacak. Bugün itibarıyla sonuçlara 5 gün kaldı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz taban puanları gündem olacak. Bazı adaylar net sonuç tarihini henüz bilmiyor, sonuçların bazıları da erken açıklanma ihtimaline karşı "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 YKS sonuçlarının, ÖSYM'nin resmi takvimine göre 22 Temmuz Salı günü açıklanması bekleniyor. Ancak geçmiş yıllarda nadiren de olsa sonuçların planlanan tarihten önce açıklandığı durumlar yaşanmıştı. Şu an itibarıyla sonuçların erken açıklanacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
YKS sonuçları, açıklanır açıklanmaz adaylar https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilecek.
YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS tercih tarihi netleşmiş değil. Geçen yıl tercihler, sonuçlardan 9 gün sonra alınmaya başlamıştı. Bu nedenle gözler 31 Temmuz'a çevrilmiş durumda...