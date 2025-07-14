YKS sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM 2025 YKS sonuçlarını ne zaman açıklayacak?
YKS 2025 sonuç tarihi büyük bir heyecanla bekleniyor. Normal şartlarda ÖSYM'nin takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek. Üniversite adayları şu sıraların sonuçların erken açıklanma ihtimalini araştırıyor. Sıklıkla "YKS sonuçları erken açıklanır mı" sorusu yöneltiliyor.
YKS sonuçları sabırsızlıkla bekleniyor. Tarihler yaklaştıkça heyecan katsayısı da artıyor. Geleceğin öğretmen, mühendis, doktor adayları ÖSYM'nin geçeceği sonuç duyurusunu beklerken erken açıklanma ihtimaline karşı "2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu hızlanmış durumda...
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 YSK sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 22 Temmuz'da açıklanacak. ÖSYM daha önce çok nadiren de olsa sonuçları 1 gün önceden açıklıyor. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS tercih tarihi netleşmiş değil. Geçen yıl tercihler, sonuçlardan 9 gün sonra alınmaya başlamıştı. Bu nedenle gözler 31 Temmuz'a çevrilmiş durumda...