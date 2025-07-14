YKS sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM 2025 YKS sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

YKS sonuçları sabırsızlıkla bekleniyor. Tarihler yaklaştıkça heyecan katsayısı da artıyor. Geleceğin öğretmen, mühendis, doktor adayları ÖSYM'nin geçeceği sonuç duyurusunu beklerken erken açıklanma ihtimaline karşı "2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu hızlanmış durumda...

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 YSK sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 22 Temmuz'da açıklanacak. ÖSYM daha önce çok nadiren de olsa sonuçları 1 gün önceden açıklıyor. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.