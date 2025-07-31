YKS taban puanları 2025: YKS (üniversite) 2 yıllık, 4 yıllık taban puanları ve kontenjanları
YKS tercihleri yarın başlıyor. Dün bilgi amaçlı YKS tercih kılavuzu yayımlanırken 2 ve 4 yıllık taban puanlarına ilişkin bilgiler de sunuldu. Yarın tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte 2 ve 4 yıllık taban puanları yoğun şekilde araştırılacak. Adaylar güzel bir strateji belirleyip, kılavuzu dikkatlice inceleyip hayatlarının en kritik tercihini yapacak. İşte üniversite taban puanları ile ilgili bilgiler...
YKS taban puanları gündem olurken yarın yoğun bir mesainin startı verilecek. Üniversite adayları bir yandan taban puanları ve kontenjanları inceleyecek bir yandan da tercih işlemlerinde sıralamaları belirleyecek. Konu adaylar için hayati bir öneme sahip... Geleceklerini şekillendirmek isteyen milyonların dikkatli olmaları gerekiyor. İşte 2 ve 4 yıllık YKS taban puanları...
YKS 2025 taban puanları açıklandı mı?
YKS tercihleri için 2025 üniversite puanları henüz ilan edilmiş değil. Tercihler sonrası sonuçlar ilan edildiğinde 2025 taban puanları belli olacak. Üniversite adayları 2024 taban puanlarını inceleyerek bir yol belirleyecek.
En Küçük ve En Büyük Puanlar (TABLO-3)
En Küçük ve En Büyük Puanlar (TABLO-4)
YKS tercihleri ne zaman başlıyor?
ÖSYM'nin adaylara geçtiği bilgilere göre YKS tercihleri 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.
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Üniversite tercihleri nasıl yapılır?
Tablo seçimi: TYT puanı olanlar Tablo 3’teki ön lisans programlarını, AYT/YDT puanı olanlar Tablo 4’teki lisans programlarını tercih edebilir.
Sıralama: En çok istediğiniz programı ilk sıraya yazın, tercihleriniz ilgi ve önceliğinize göre sıralansın.
Koşulları inceleyin: Her programın okul türü, alan, yaş, sağlık gibi koşullarını karşılayıp karşılamadığınızı kontrol edin.
Kod kontrolü: Tercih listenizdeki programların kodlarını ve adlarını mutlaka doğru yazın ve tekrar kontrol edin.
Tercih sayısı: En fazla 24 tercih yapılabilir, tüm alanların doldurulması zorunlu değildir.
İnternet üzerinden işlem: Tercihler sadece ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılır ve “2024-YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesi ekranda görülmelidir.
Değişiklik hakkı: Tercih süresi bitene kadar elektronik ortamda değişiklik veya iptal yapılabilir.