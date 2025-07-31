YKS taban puanları gündem olurken yarın yoğun bir mesainin startı verilecek. Üniversite adayları bir yandan taban puanları ve kontenjanları inceleyecek bir yandan da tercih işlemlerinde sıralamaları belirleyecek. Konu adaylar için hayati bir öneme sahip... Geleceklerini şekillendirmek isteyen milyonların dikkatli olmaları gerekiyor. İşte 2 ve 4 yıllık YKS taban puanları...

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