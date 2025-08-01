YKS taban puanları ve kontenjanları 2025... Üniversite 2 ve 4 yıllık taban puanları
YKS tercihleri bugün başlıyor. Tercihlerin olmazsa olmazı elbette üniversite taban puanları... Geçen yılın tercih sonuçları ile birlikte yayımlanan 2 ve 4 yıllık taban puanları incelenerek adaylar tercihlerde bulunacak. Güzel bir strateji ve planla puan göre en olası üniversite en başta olacak. İşte YKS taban puanları ve kontenjanları...
YKS 2025 tercihleri 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Buradaki en önemli husus ise geçen yıl tercihte bulunup yerleşen öğrencilerin hangi puanla hangi üniversiteye yerleştikleri... Yani 2024 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması... İşte ayrıntılar...
YKS 2025 taban puanları açıklandı mı?
YKS tercihleri için 2025 üniversite puanları henüz ilan edilmiş değil. Tercihler sonrası sonuçlar ilan edildiğinde 2025 taban puanları belli olacak. Üniversite adayları 2024 taban puanlarını inceleyerek bir yol belirleyecek.
En Küçük ve En Büyük Puanlar (TABLO-3)
En Küçük ve En Büyük Puanlar (TABLO-4)
Üniversite tercihleri nasıl yapılır?
Tablo seçimi: TYT puanı olanlar Tablo 3’teki ön lisans programlarını, AYT/YDT puanı olanlar Tablo 4’teki lisans programlarını tercih edebilir.
Sıralama: En çok istediğiniz programı ilk sıraya yazın, tercihleriniz ilgi ve önceliğinize göre sıralansın.
Koşulları inceleyin: Her programın okul türü, alan, yaş, sağlık gibi koşullarını karşılayıp karşılamadığınızı kontrol edin.
Kod kontrolü: Tercih listenizdeki programların kodlarını ve adlarını mutlaka doğru yazın ve tekrar kontrol edin.
Tercih sayısı: En fazla 24 tercih yapılabilir, tüm alanların doldurulması zorunlu değildir.
İnternet üzerinden işlem: Tercihler sadece ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılır ve “2024-YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesi ekranda görülmelidir.
Değişiklik hakkı: Tercih süresi bitene kadar elektronik ortamda değişiklik veya iptal yapılabilir.