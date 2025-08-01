YKS taban puanları ve kontenjanları 2025... Üniversite 2 ve 4 yıllık taban puanları

YKS 2025 tercihleri 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Buradaki en önemli husus ise geçen yıl tercihte bulunup yerleşen öğrencilerin hangi puanla hangi üniversiteye yerleştikleri... Yani 2024 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması... İşte ayrıntılar... 1 | 3

Üniversite tercihleri nasıl yapılır? Tablo seçimi: TYT puanı olanlar Tablo 3’teki ön lisans programlarını, AYT/YDT puanı olanlar Tablo 4’teki lisans programlarını tercih edebilir. Sıralama: En çok istediğiniz programı ilk sıraya yazın, tercihleriniz ilgi ve önceliğinize göre sıralansın. Koşulları inceleyin: Her programın okul türü, alan, yaş, sağlık gibi koşullarını karşılayıp karşılamadığınızı kontrol edin. Kod kontrolü: Tercih listenizdeki programların kodlarını ve adlarını mutlaka doğru yazın ve tekrar kontrol edin. Tercih sayısı: En fazla 24 tercih yapılabilir, tüm alanların doldurulması zorunlu değildir. İnternet üzerinden işlem: Tercihler sadece ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılır ve “2024-YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesi ekranda görülmelidir. Değişiklik hakkı: Tercih süresi bitene kadar elektronik ortamda değişiklik veya iptal yapılabilir. Kaynak: HABER MERKEZİ 3 | 3