YKS tercih kılavuzu ne zaman, hangi tarihte yayımlanacak? YKS 2025 taban puanları ile kontenjanları belli oldu mu?
Üniversite sınavından yüksek puan alanlar için tercih heyecanı başlamak üzere... 30 Temmuz'da YKS tercihleri başlayacak. Alınan puana göre taban puanları ve kontenjanlar incelenerek en uygun üniversite tercihi yapılacak. Adaylar sürekli olarak "YKS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
YKS tercihleri için geri sayım başladı. Yüz binler ÖSYM'nin geçeceği duyuruyu iple çekiyor. Üniversite adayları kılavuzu bekliyor ve ona göre plan yapacak. Ön amaçlı kılavuz her yıl yayımlanırken şu ana kadar açıklama gelmedi. Şimdi herkesin dilinde "YKS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak" sorusu yer alıyor.
2025 YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?
ÖSYM üzerinden YKS 2025 tercih kılavuzu 30 Temmuz 2025 tarihinde paylaşılacak ve aynı gün tercih işlemleri başlayacak. ÖSYM'nin her yıl geçtiği ön bilgi amaçlı kılavuzun ise bu hafta içinde erişime açılması bekleniyor.
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YKS tercihleri nasıl yapılacak?
Adaylar tercihlerini, 30 Temmuz-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.
YKS 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
Kurumdan tercih sonuç tarihi paylaşımı gelmedi. Geçen yıl 2 Ağustos'ta biten tercihlerin sonuçları 13 Ağustos'ta belli olmuştu. Bu süre hesap edildiğinde 2025 tercih sonuçlarının 22 Ağustos'ta ilan edilmesi beklenir.