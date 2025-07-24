YKS tercih kılavuzu ne zaman, hangi tarihte yayımlanacak? YKS 2025 taban puanları ile kontenjanları belli oldu mu?

YKS tercihleri için geri sayım başladı. Yüz binler ÖSYM'nin geçeceği duyuruyu iple çekiyor. Üniversite adayları kılavuzu bekliyor ve ona göre plan yapacak. Ön amaçlı kılavuz her yıl yayımlanırken şu ana kadar açıklama gelmedi. Şimdi herkesin dilinde "YKS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak" sorusu yer alıyor.

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