YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından duyuruldu mu? YKS 2025 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?
Üniversite adaylarının önünde şimdi de tercih süreci var. Başarılı puan alan adaylar 2 ve 4 yıllık programlar için tercihte bulunacak. İşlemler 30 Temmuz'da başlayacak fakat kılavuz henüz yayımlanmadı. Tarihleri merak edenlerin her gün ısrarla yönelttiği soru "YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak" şeklinde...
YKS 2025 serüveninde sıra tercih işlemlerine geldi. Milyonlarca aday idealleri doğrultusunda puanına göre en uygun üniversiteyi tercih edip yerleşme olasılığını güçlendirmek isteyecek. Tercihler 30 Temmuz'da başlıyor. Üniversite adayları kılavuzu dikkatlice incelemek zorunda... Şu sıralar gündemde kılavuz var. Ön bilgi amaçlı tercih kılavuzu da bu sene yayımlanmazken yüz binler sürekli olarak "YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak" sorusuna yanıt arıyor.
YKS 2025 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?
2025 YKS tercihleri 30 Temmuz 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. ÖSYM tercih işlemlerinden hemen önce yani 30 Temmuz'da kılavuzu adayların erişimine açacak.
2025 YKS tercihleri nasıl yapılacak?
Üniversite adayları, 2025 YKS sonuçlarına göre tercih işlemlerini https://ais.osym.gov.tr adresinden yapacak. Tercihlerde dikkat edilmesi gereken temel noktalar şöyle:
Hangi programlara tercih yapılabilir?
Sadece puanınızın hesaplandığı puan türüne göre tercih yapabilirsiniz.
2025-TYT puanı olanlar: Tablo 3’teki ön lisans programlarını
2025-AYT/YDT puanı olanlar: Tablo 4’teki lisans programlarını tercih edebilir.
Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?
Tercih etmek istediğiniz programların kodları, adları, üniversitesi ve koşullarını mutlaka kontrol edin.
Girebileceğiniz programları istek sıranıza göre yazın. En çok istediğiniz program en üst sırada olmalı.
Koşullarını sağlamadığınız programları yazmayın. (Alan, yaş, sağlık, cinsiyet gibi özel şartlar olabilir.)
Tercih sayısı en fazla 24’tür, tümünü doldurmak zorunda değilsiniz.
Tercihler nasıl gönderilir?
Tüm tercihlerinizi yaptıktan sonra, ekrandaki yönergeleri izleyerek işlemi sonlandırın.
Ekranda mutlaka şu ifadeyi görün:
“2025-YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.”
Tercih süresi içinde internetten:
Tercihleri değiştirebilir,
İptal edebilir,
Yeni tercih ekleyebilirsiniz.