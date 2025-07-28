YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından duyuruldu mu? YKS 2025 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

YKS 2025 serüveninde sıra tercih işlemlerine geldi. Milyonlarca aday idealleri doğrultusunda puanına göre en uygun üniversiteyi tercih edip yerleşme olasılığını güçlendirmek isteyecek. Tercihler 30 Temmuz'da başlıyor. Üniversite adayları kılavuzu dikkatlice incelemek zorunda... Şu sıralar gündemde kılavuz var. Ön bilgi amaçlı tercih kılavuzu da bu sene yayımlanmazken yüz binler sürekli olarak "YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak" sorusuna yanıt arıyor.

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