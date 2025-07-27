YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman erişime açılacak?

YKS tercih kılavuzu deyim yerindeyse iple çekiliyor. Kılavuz dikkatlice incelenip alınan puana göre güzel bir strateji yapılıp tercihler yapılacak. Günler ilerledikçe heyecan katsayısı artarken şu sıra adayların dillerinden düşürmediği soru da "2025 YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak" şeklinde... 1 | 3

YKS 2025 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? Bu saate kadar ön bilgi amaçlı YKS tercih kılavuzu yayımlanmazken 2025 YKS tercih kılavuzu tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte yayımlanacak. Bu nedenle gözler 30 Temmuz'da olacak. 2 | 3