YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman erişime açılacak?
YKS tercihlerinin başlamasına 3 gün gibi kısa bir süre kaldı. ÖSYM geçen yıllarda ön bilgi amaçlı "Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu" yayımlardı fakat bu sene beklenen olmadı. Şimdi adaylar tercih kılavuzunun tarihi öğrenmeye çalışıyor ve "YKS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
YKS tercih kılavuzu deyim yerindeyse iple çekiliyor. Kılavuz dikkatlice incelenip alınan puana göre güzel bir strateji yapılıp tercihler yapılacak. Günler ilerledikçe heyecan katsayısı artarken şu sıra adayların dillerinden düşürmediği soru da "2025 YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak" şeklinde...
YKS 2025 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?
Bu saate kadar ön bilgi amaçlı YKS tercih kılavuzu yayımlanmazken 2025 YKS tercih kılavuzu tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte yayımlanacak. Bu nedenle gözler 30 Temmuz'da olacak.
2025 YKS tercihleri nasıl yapılacak?
Üniversite adayları, 2025 YKS sonuçlarına göre tercih işlemlerini https://ais.osym.gov.tr adresinden yapacak. Tercihlerde dikkat edilmesi gereken temel noktalar şöyle:
Hangi programlara tercih yapılabilir?
Sadece puanınızın hesaplandığı puan türüne göre tercih yapabilirsiniz.
2025-TYT puanı olanlar: Tablo 3’teki ön lisans programlarını
2025-AYT/YDT puanı olanlar: Tablo 4’teki lisans programlarını tercih edebilir.
Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?
Tercih etmek istediğiniz programların kodları, adları, üniversitesi ve koşullarını mutlaka kontrol edin.
Girebileceğiniz programları istek sıranıza göre yazın. En çok istediğiniz program en üst sırada olmalı.
Koşullarını sağlamadığınız programları yazmayın. (Alan, yaş, sağlık, cinsiyet gibi özel şartlar olabilir.)
Tercih sayısı en fazla 24’tür, tümünü doldurmak zorunda değilsiniz.
Tercihler nasıl gönderilir?
Tüm tercihlerinizi yaptıktan sonra, ekrandaki yönergeleri izleyerek işlemi sonlandırın.
Ekranda mutlaka şu ifadeyi görün:
“2025-YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.”
Tercih süresi içinde internetten:
Tercihleri değiştirebilir,
İptal edebilir,
Yeni tercih ekleyebilirsiniz.