YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Üniversite tercihlerinin üzerinden bugün itibarıyla 4 gün geçti. YKS tercih sonuçlarına ilgi her geçen gün artıyor. Tarihlerin belli olmaması sebebiyle ÖSYM'nin resmi sitesi sık sık kontrol ediliyor. Yeni haftada beklentiler bir hayli artacak. Adayların gündemindeki soru ise "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Üniversite tercih sonuç tarihine ilişkin ÖSYM'den açıklama henüz yok. 2024 yılında, tercih işlemleri 4 Ağustos'ta bitmiş ve sonuçlar ise 13 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Süreç aynı işlediği takdirde tercih sonuçlarının 22 Ağustos'ta ilan edilmesi öngörülüyor.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.