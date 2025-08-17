YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS tercih sonuçları, üniversite adaylarının bir numaralı gündemi... Yüz binler tercihlerini yaptı ÖSYM'nin geçeceği kritik sonuçları bekliyor. Herkesin dilinde aynı soru var: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 1 | 3

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih sonuç tarihine ilişkin ÖSYM'den açıklama henüz yok. 2024 yılında, tercih işlemleri 4 Ağustos'ta bitmiş ve sonuçlar ise 13 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Süreç aynı işlediği takdirde tercih sonuçlarının 22 Ağustos'ta ilan edilmesi öngörülüyor.