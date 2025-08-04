YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? Bu tarih öne çıkıyor!

Lise adayları bugün tercih sonuçlarını öğrendi, sırada üniversite adayları var. YKS'de tercih işlemleri devam ederken erken tercihte bulunanalar şimdi sonuçlara odaklanmış durumda... Hem aileler hem de adayların her geçen gün heyecan katsayısı artarken "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu da yükseliyor. 1 | 3

2025 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte beklenen tarih... ÖSYM tercih sonuçlarına ilişkin 2025 takviminde tarihe yer vermedi. Geçen yıl uzatılan tercih işlemleri 4 Ağustos'ta sona ermiş, sonuçlar 13 Ağustos'ta ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde eğer herhangi bir uzatma söz konusu olmazsa 2025 YKS tercih sonuçlarının 22 Ağustos 2025 günü ilan edilmesi beklenir. 2 | 3