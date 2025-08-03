YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?
YKS tercihleri 1 Ağustos'ta başladı ve 13 Ağustos'a kadar devam edecek. 3 gün içinde tercihlerini tamamlayanlar şimdi sonuç tarihini öğrenmeye çalışıyor. Bu sebeple "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu hızlanmaya başladı.
YKS sürecinde tercih dönemine girildi. 1 Ağustos itibarıyla başlayan tercihlerin normal şartlar altında eğer uzatılmazsa 13 Ağustos'ta sona ermesi bekleniyor. ilk üç günde tercih işlemlerini bitirenler sonuç aramasını yapmaya başladı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tercih sonuçlarına ilişkin 2025 takviminde tarihe yer vermedi. Geçen yıl uzatılan tercih işlemleri 4 Ağustos'ta sona ermiş, sonuçlar 13 Ağustos'ta ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde eğer herhangi bir uzatma söz konusu olmazsa 2025 YKS tercih sonuçlarının 22 Ağustos 2025 günü ilan edilmesi beklenir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.