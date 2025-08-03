YKS sürecinde tercih dönemine girildi. 1 Ağustos itibarıyla başlayan tercihlerin normal şartlar altında eğer uzatılmazsa 13 Ağustos'ta sona ermesi bekleniyor. ilk üç günde tercih işlemlerini bitirenler sonuç aramasını yapmaya başladı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 1 | 3

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tercih sonuçlarına ilişkin 2025 takviminde tarihe yer vermedi. Geçen yıl uzatılan tercih işlemleri 4 Ağustos'ta sona ermiş, sonuçlar 13 Ağustos'ta ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde eğer herhangi bir uzatma söz konusu olmazsa 2025 YKS tercih sonuçlarının 22 Ağustos 2025 günü ilan edilmesi beklenir. 2 | 3