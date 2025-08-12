YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite tercih sonuç tarihini duyurdu mu?

YKS tercihleri için eğer bir uzatma söz konusu olmazsa son gün... Yüz binlerce kişi tercihini tamamladı sonuçları beklemeye başladı. ÖSYM 2025 takviminde tercih sonuç tarihine yer vermezken her gün iletilen soru "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...

2025 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir tarih henüz duyurulmadı. 2024 yılında uzatılan tercih süreci 4 Ağustos'ta tamamlanmış ve sonuçlar 13 Ağustos'ta açıklanmıştı. Eğer 2025 YKS tercih işlemleri için benzer bir takvim izlenir ve herhangi bir uzatma yapılmazsa, sonuçların yaklaşık olarak 22 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilmesi öngörülüyor.