YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite tercih sonuç tarihini duyurdu mu?
YKS tercihleri yarın sona eriyor. Büyük bir çoğunluk işlemlerini tamamladı sonuçları beklemeye başladı. Üniversite tercih sonuç tarihi takvimde yer almıyor ve bu sebeple tarih araması günden güne artıyor. Şu sıra en çok yöneltilen soruların başında "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" geliyor. İşte beklenen tarih...
YKS tercihleri için eğer bir uzatma söz konusu olmazsa son gün... Yüz binlerce kişi tercihini tamamladı sonuçları beklemeye başladı. ÖSYM 2025 takviminde tercih sonuç tarihine yer vermezken her gün iletilen soru "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
2025 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir tarih henüz duyurulmadı. 2024 yılında uzatılan tercih süreci 4 Ağustos'ta tamamlanmış ve sonuçlar 13 Ağustos'ta açıklanmıştı. Eğer 2025 YKS tercih işlemleri için benzer bir takvim izlenir ve herhangi bir uzatma yapılmazsa, sonuçların yaklaşık olarak 22 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilmesi öngörülüyor.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.