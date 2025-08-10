YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?

2025 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir tarih henüz duyurulmadı. 2024 yılında uzatılan tercih süreci 4 Ağustos'ta tamamlanmış ve sonuçlar 13 Ağustos'ta açıklanmıştı. Eğer 2025 YKS tercih işlemleri için benzer bir takvim izlenir ve herhangi bir uzatma yapılmazsa, sonuçların yaklaşık olarak 22 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilmesi öngörülüyor.