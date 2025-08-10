YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?
YKS tercihleri için son 3 gün... Yüz binlerler tercihlerini yaptı sonuçlara odaklandı. Tarih netleşmezken bir bilgi almak adına "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu tekrar geliyor. İşte bir önceki sene yaşanan süreç...
YKS tercih sonuçları aramaları sıklaşmaya başladı. 10 gün içinde tercihlerini tamamlayanlar sonuç tarihini öğrenmek istiyor. ÖSYM 2025 takviminde sonuç tarihine yer vermezken adaylar "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
2025 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir tarih henüz duyurulmadı. 2024 yılında uzatılan tercih süreci 4 Ağustos'ta tamamlanmış ve sonuçlar 13 Ağustos'ta açıklanmıştı. Eğer 2025 YKS tercih işlemleri için benzer bir takvim izlenir ve herhangi bir uzatma yapılmazsa, sonuçların yaklaşık olarak 22 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilmesi öngörülüyor.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.