YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? ÖSYM üniversite tercih sonuç tarihini paylaştı mı?

YKS tercih işlemleri devam eedrken bir yandan da sonuç tarihi araştırılıyor. ÖSYM'nin 2025 takviminde tarihe dair bir veri olmaması sebebiyle aramalar da sıklaşıyor. Bilgi almak adına yöneltilen soru ise "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor" şeklinde... 1 | 3

2025 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Resmi kurumlardan YKS tercih sonuç tarihi duyurulmadı. 2024'te uzatılan tercih işlemleri 4 Ağustos'ta sona ermiş, sonuçlar 13 Ağustos'ta ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde eğer herhangi bir uzatma söz konusu olmazsa 2025 YKS tercih sonuçlarının 22 Ağustos 2025 günü ilan edilmesi beklenir. 2 | 3