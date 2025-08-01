YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlayacak? YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılıyor?

2025 YKS tercihleri bugün başlıyor. ÖSYM'nin son dakika duyurusu bekleniyor. Ön bilgi amaçlı YKS tercih kılavuzunu inceleyenler önceden bilgi sahibi olurken henüz incelemeyenler ise başvuruların nasıl yapılacağını öğrenmeye çalışıyor. Öte yandan işlemler henüz başlamadı ve sıkça "YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlayacak" sorusuna yanıt aranıyor.

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