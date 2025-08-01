YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlayacak? YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılıyor?
Üniversite adayları için büyük gün geldi çattı. Geçen gün yayımlanan kılavuz sonrası bugünden itibaren 13 Ağustos'a kadar tercih işlemi gerçekleşecek. Kılavuz dikkatlice incelenecek hem uzmanlardan hem ailelerden fikir alınacak ve 24 adet tercih yapılacak. ÖSYM henüz start vermezken şimdi on binlerce kişi "YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlayacak" sorusunu iletiyor.
2025 YKS tercihleri bugün başlıyor. ÖSYM'nin son dakika duyurusu bekleniyor. Ön bilgi amaçlı YKS tercih kılavuzunu inceleyenler önceden bilgi sahibi olurken henüz incelemeyenler ise başvuruların nasıl yapılacağını öğrenmeye çalışıyor. Öte yandan işlemler henüz başlamadı ve sıkça "YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlayacak" sorusuna yanıt aranıyor.
YKS tercihleri saat kaçta başlayacak?
ÖSYM'den YKS tercih başlangıç saatine ilişkin net bilgi geçilmedi. Geçen yılı incelediğimizde tercih işlemlerinin saat 16.00'da başlaması kuvvetle muhtemel görünüyor.
YKS ÖN BİLGİ AMAÇLI YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
YKS tercihleri ne zaman başlıyor?
ÖSYM'nin adaylara geçtiği bilgilere göre YKS tercihleri 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.
Üniversite tercihleri nasıl yapılır?
Tablo seçimi: TYT puanı olanlar Tablo 3’teki ön lisans programlarını, AYT/YDT puanı olanlar Tablo 4’teki lisans programlarını tercih edebilir.
Sıralama: En çok istediğiniz programı ilk sıraya yazın, tercihleriniz ilgi ve önceliğinize göre sıralansın.
Koşulları inceleyin: Her programın okul türü, alan, yaş, sağlık gibi koşullarını karşılayıp karşılamadığınızı kontrol edin.
Kod kontrolü: Tercih listenizdeki programların kodlarını ve adlarını mutlaka doğru yazın ve tekrar kontrol edin.
Tercih sayısı: En fazla 24 tercih yapılabilir, tüm alanların doldurulması zorunlu değildir.
İnternet üzerinden işlem: Tercihler sadece ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılır ve “2024-YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesi ekranda görülmelidir.
Değişiklik hakkı: Tercih süresi bitene kadar elektronik ortamda değişiklik veya iptal yapılabilir.