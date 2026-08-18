YKS (üniversite taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Taban puanları saat kaçta belli olacak?
2026 YKS tercih sonuçları yine büyük bir sürprizle sabahın erken saatlerinde erişime açıldı. Sonuçlar ilan edildi fakat taban puanları ve kontenjanlar erişime açılmadı. Bu sebeple yoğun bir araştırma söz konusu...
Üniversite tercih sonuçları bugün saat 05.45'te ÖSYM'nin resmi sitesinde ilan edildi. Adayların sorgulamaları sürerken önemli hususlardan biri YKS taban puanları... Sayısal bilgilere erişmek isteyenler "YKS (üniversite taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
ÖSYM'den YKS taban puanları, başarı sıralaması, kontenjan bilgisinin yer aldığı sayısal bilgiler duyuru saatine ilişkin bir açıklamam gelmedi. Aşağıdaki linkten duyuru sayfasına ulaşabilirsiniz.
YKS sonuçlarına ise 18 Ağustos 2026 tarihinde saat 05.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilirsiniz.
2026-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmekte...
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.