YKS yorumları: 2025 YKS TYT oturumu zor muydu, kolay mıydı?

Yüz binler için bu yıl yine üniversite sınavı kader anlarından biriydi. 1 yıl yapılan hazırlığın meyveleri YKS ile birlikte alınmak isteniyor. En güzel üniversite için çaba sarf eden adaylar, sınav bittiğinde soru ve cevap anahtarı ile birlikte sonuçları beklemeye başlayacak. Bu iki konu ileri bir tarihte açıklanırken yorumlar gündem olmuş durumda... YKS için uzmanların yorumları merak edilirken ark arkaya "2025 YKS TYT oturumu zor muydu, kolay mıydı" soruları iletiliyor.

YKS için sosyal medyada gelen yorumlarda 2025 TYT için kolay yorumu yapanlar da vardı, zordu görüşü de yapıldı. Her ders için yorumlar farklılık gösterdi. İşte YKS için yapılan yorumlar...

- Bugün YKS’de Türkçe paragraf sorularını 500 kere okuduktan sonra gözetmen hocaya attığım bakış.

- Paragrafın ikinci satırına geçtiğimde, ilk satırda ne diyordu diye düşünürken…

- İlk kez YKS’ye girdim, çok aşırı stres oldum. Okuduğumu anlamıyordum. Nasıl bir sınavdı sizce?



- Sırf denemek için girdiğim YKS 2025 TYT sınavının bu kadar kolay olmasını beklemiyordum. Bundan 90-100 net yapamayan okumasın.



- Stressiz YKS çözmek ne güzel bir şeymiş ya.

- YKS tarihinin en kolay sınavıydı galiba. Sadece 4 boş sorum var. 1 soru felsefeden, 1 soru fenden, 2 soru Türkçeden. Matematik 40/40 geliyorrrr. Asıl eğlence yarın başlayacak. Bekle beni Boğaziçi…

- Üçüncü üniversite için YKS’ye gireyim dedim, hayatımda gördüğüm en kolay TYT sorularıydı.



- YKS cok zordu.

- YKS Sözel bölüm ve Fen Bilimleri Biyoloji sorularının zorluk derecesi oldukça düşüktü.

- Tıp okumama rağmen 4 senedir YKS’ye giriyorum, bu kadar kolay bir sınav olamaz. ÖSYM ortalama düzeyde sınav yapamıyor.

- Bu kardeşiniz YKS 2025’i tokatladi.

- Tarihin en kolay YKS sınavıydı.

- Ağlıyorum, ölüyorum, köpürüyom, matematik yetişmedi.



- YKS sınavında matematik sorularını öğrenciler yerine veliler yapsın, hepsi full çeker! Asgari ücretle evi geçindirmek için yaptığı matematik hesabı yanında YKS soruları solda sıfır kalır!

- 4 kez YKS’ye girdim, bu kadar zor bir soru görmedim, neydi o.