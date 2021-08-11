YKS'de baraj puanının düşürülmesiyle ilgili merak edilen 5 soru YKS'de ikinci ek yerleştirme süreci ve baraj puanının düşürülmesi uygulamasıyla ilgili ayrıntılara ilişkin merak edilen 5 soru...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-27 Haziran'da yapılan 2021-YKS'nin sonuçları 28 Temmuz'da açıklandı. ÖSYM'nin sayısal verilerine göre TYT'de sınavı geçerli sayılan 2 milyon 416 bin 748 adaydan yüzde 68'i baraj olarak belirlenen 150 ve üzerinde puan aldı. 1 | 10

AYT'nin sayısal puan türünde adayların yüzde 42,85'i barajı geçerek 180 ve üzerinde puan alırken, sözelde yüzde 60,09'u, eşit ağırlıkta yüzde 48,04'ü barajı geçti. YDT'de ise 104 bin 909 adayın yüzde 80,68'i baraj puan olan 180 ve üzerinde puan almayı başardı. 2 | 10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ağustos Salı günü, yangın ve sel felaketleri sebebiyle 2021-YKS tercih tarihlerinin 20 Ağustos'a uzatıldığını duyurdu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-YKS baraj puanının düşürülmesine ilişkin çalışmasını 10 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. 3 | 10