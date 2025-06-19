YKS 2025 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Her sınav öncesi bazı sorulara cevap aranıyor. Özellikle bir parçamız olan telefonların binaya alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Bu sebeple "YKS'de eşyalarımı emanet edebilir miyim" sorusu geliyor.

"YKS'de eşyalarımı emanet edebilir miyim" sorusuna ÖSYM, "Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmaz. Bu nedenle kılavuzda da belirtilen, sınava girerken adayın yanında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar sınav binalarına getirilmemelidir" diye cevap veriyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav güvenliği kapsamında sınav salonlarına kesinlikle sokulması yasak olan eşyalarla ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Adayların sınav günü mağduriyet yaşamamaları adına bazı araç, gereç ve kişisel eşyaları yanlarında bulundurmamaları gerektiği hatırlatıldı.

Yapılan açıklamaya göre, sınav binalarında emanet eşyalar için herhangi bir bölüm bulunmadığından, adayların sınav alanına gelirken şu eşyaları kesinlikle getirmemeleri gerekiyor:

Yasaklı eşyalar listesi:

Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, bluetooth gibi kablosuz iletişim cihazları

Kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve benzeri takılar

Araç anahtarları, metal/plastik içerikli eşyalar, görüntü alma ve kayıt yapma cihazları

Elektronik ve mekanik her türlü cihaz, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi

Plastik ve güneş gözlüğü (numaralı ve şeffaf gözlük hariç)

Banka/kredi kartı, ulaşım kartı gibi her türlü manyetik kart

Cep bilgisayarı, elektronik sözlük, hesap makinesi gibi dijital cihazlar

Delici/kesici aletler, ateşli silahlar

Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kağıdı, kitap, defter, ders notu, cetvel, pergel, açıölçer

Yiyecek ve içecek ürünleri (yalnızca bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişede su serbest)

Kutu veya şişe içindeki ilaçlar