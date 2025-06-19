YKS'de kalem, silgi veriliyor mu? Sınava kalem, silgi getirebilir miyim?

YKS heyecanı adayları sardı. Güzel bir kariyer hedefleyen ve üniversite mezunu olmak isteyen yüz binler 2025 YKS'de ter dökecek. Üniversite sınavı öncesi her yıl olduğu gibi bazı sorular gündem olmuş durumda... Peş peşe "Sınava kalem, silgi getirebilir miyim" sorusu geliyor.

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