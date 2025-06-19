YKS'de kalem, silgi veriliyor mu? Sınava kalem, silgi getirebilir miyim?
2025 üniversite sınavı 21-22 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Sınava sayılı saatler kala adaylar bazı soruları hızlandırdı. Bunlardan biri de "YKS'de kalem, silgi veriliyor mu" şeklinde... İşte ÖSYM'nin yanıtı...
YKS heyecanı adayları sardı. Güzel bir kariyer hedefleyen ve üniversite mezunu olmak isteyen yüz binler 2025 YKS'de ter dökecek. Üniversite sınavı öncesi her yıl olduğu gibi bazı sorular gündem olmuş durumda... Peş peşe "Sınava kalem, silgi getirebilir miyim" sorusu geliyor.
YKS'de kalem, silgi veriliyor mu?
ÖSYM bu soruya "Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından
sağlandığından adayların, yanlarında getirdikleri kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle sınava
girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır" şeklinde cevap veriyor.