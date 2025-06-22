Yüz binlerin gözü ÖSYM'de... Bugün saat 17.45'te YDT oturumu ile birlikte üniversite sınavı sonlanacak. TYT ve AYT oturumları sona erdi, herkesin aklında YKS soruları ve cevapları var. ÖSYM'nin resmi sitesi yoğun bir ziyaretçi akınına uğrarken adaylar en azından olası tarihi ve saati merak ediyor. Bunun sebebi ise YKS'de yaklaşık olarak kaç puan alındığını öğrenmek... İşte soru ve cevap anahtarı için muhtemel saat... 1 | 6

YKS 2025 soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üzerinden YKS soru ve cevap anahtarının ne zaman adayların erişimine açılacağı bilinmiyor. Kurum bu konuda resmi bir açıklama yapmadı. Geçen YKS soruları ve cevapları pazar saat 18.50'de ilan edilmişti. Bu yıl da beklentinin gerçekleşmesi durumunda YKS soruları 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 18.00 ila 19.00 arasında açıklanabilir. 2 | 6

Ham puan (adayın net sayısı) nasıl hesaplanır? Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış

cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı)

bulunur. 3 | 6