YKS'nin soruları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Üniversite sınavı (YKS) soru ve cevap anahtarı için gözler bu saatte.
Üniversite sınavının 2025 etabı devam ediyor. YKS'ye yüz binler katıldı, soruların ve cevapların açıklanma tarihi ve saati merak ediliyor. Adaylar kaç net yaptığını ÖSYM'nin soru ve cevap anahtarı kitapçığını paylaşmasıyla öğrenecek ve sonuçlar için bir çıkarımda bulunacak. Konu bir hayli önemli... "YKS soruları ne zaman açıklanacak" sorusunun deyim yerindeyse peşine düşülmüş durumda... İşte beklenen saat...
Yüz binlerin gözü ÖSYM'de... Bugün saat 17.45'te YDT oturumu ile birlikte üniversite sınavı sonlanacak. TYT ve AYT oturumları sona erdi, herkesin aklında YKS soruları ve cevapları var. ÖSYM'nin resmi sitesi yoğun bir ziyaretçi akınına uğrarken adaylar en azından olası tarihi ve saati merak ediyor. Bunun sebebi ise YKS'de yaklaşık olarak kaç puan alındığını öğrenmek... İşte soru ve cevap anahtarı için muhtemel saat...
YKS 2025 soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM üzerinden YKS soru ve cevap anahtarının ne zaman adayların erişimine açılacağı bilinmiyor. Kurum bu konuda resmi bir açıklama yapmadı. Geçen YKS soruları ve cevapları pazar saat 18.50'de ilan edilmişti.
Bu yıl da beklentinin gerçekleşmesi durumunda YKS soruları 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 18.00 ila 19.00 arasında açıklanabilir.
Ham puan (adayın net sayısı) nasıl hesaplanır?
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış
cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı)
bulunur.
2025-TYT, AYT ve YDT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için ne kadar ham puan
alınmalıdır?
TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5
ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için
adayların, Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmakla beraber,
AYT ve YDT puan türlerini oluşturan ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları
gerekmektedir.