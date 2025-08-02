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Yok olmaya yüz tutan mesleklerden! Kentte bir tek o kaldı

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bazı meslekler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Semaver ustalığı da yok olmaya yüz tutan mesleklerden biri. Aşağıda okuyacağınız hikâye ise Amasya'da tek kalan semaver ustası Hamdi Küçük'ün... Hamdi Usta, babasının ölümü üzerine, taksicilik yaptığı İstanbul'dan memleketine dönmüş ve baba mesleğini sürdürmeye başlamış.

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Yok olmaya yüz tutan mesleklerden! Kentte bir tek o kaldı - Resim: 1

Amasya'da çocukluğundan itibaren tarihi Taşhan'da babasıyla birlikte semavercilik yapan Hamdi Küçük, işyerlerinin restorasyon nedeniyle boşaltılması sonrası 12 yıl önce İstanbul'un yolunu tutarak taksiciliğe başladı. 

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Yok olmaya yüz tutan mesleklerden! Kentte bir tek o kaldı - Resim: 2

Zorlu yanları olan taksi şoförlüğüne zamanla alışan 47 yaşındaki Küçük, babasının ölümünün ardından memleketine döndü.

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Yok olmaya yüz tutan mesleklerden! Kentte bir tek o kaldı - Resim: 3

Semaver ustalarının çoğunun vefatıyla birlikte de şehrin son semavercisi olarak baba mesleğini yaşatmaya başladı. 

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Yok olmaya yüz tutan mesleklerden! Kentte bir tek o kaldı - Resim: 4

7 parça sac malzemeden yaptığı semaverlerin yanı sıra coğrafi işaretli bakır semaverleri de atölyesinde üreten Küçük, "İstanbul'da taksicilik zordu. Her türlü tehlikesi olan bir meslek. Babamın da vefatı sonrası taksiciliği bırakıp yeniden semaverci oldum. Şehirde başka semaverci de kalmadı. Çok zevkli de bir iş. Sonuçta ortaya bir ürün çıkartıyorsunuz" diye konuştu.

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Yok olmaya yüz tutan mesleklerden! Kentte bir tek o kaldı - Resim: 5

8 dakikada suyu kaynattığına değindiği el emeği, göz nuru semaverlerinden çay içenlerin zevk alacaklarına inandığına değinen usta semaverci, mesleğin son temsilcisi olduğu için yetiştirmek üzere çırağa da ihtiyacının bulunduğunu söyledi.

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Yok olmaya yüz tutan mesleklerden! Kentte bir tek o kaldı - Resim: 6

Tarihi Taşhan'ın olduğu bölgede öncede bulunan 5 semaverciden sadece birinin kaldığına işaret eden esnaflardan 76 yaşındaki Osman Zengin de "Şimdi tek Hamdi ustamız kaldı. Usta yetişmediği için de bakırcılık, semavercilik unutulmaya yüz tutmaya doğru gidiyor" şeklinde konuştu.

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Yok olmaya yüz tutan mesleklerden! Kentte bir tek o kaldı - Resim: 7
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Yok olmaya yüz tutan mesleklerden! Kentte bir tek o kaldı - Resim: 8
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Yok olmaya yüz tutan mesleklerden! Kentte bir tek o kaldı - Resim: 9
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Yok olmaya yüz tutan mesleklerden! Kentte bir tek o kaldı - Resim: 10
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Yok olmaya yüz tutan mesleklerden! Kentte bir tek o kaldı - Resim: 11
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Yok olmaya yüz tutan mesleklerden! Kentte bir tek o kaldı - Resim: 12
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Yok olmaya yüz tutan mesleklerden! Kentte bir tek o kaldı - Resim: 13
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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