Yok olmaya yüz tutan mesleklerden! Kentte bir tek o kaldı

7 parça sac malzemeden yaptığı semaverlerin yanı sıra coğrafi işaretli bakır semaverleri de atölyesinde üreten Küçük, "İstanbul'da taksicilik zordu. Her türlü tehlikesi olan bir meslek. Babamın da vefatı sonrası taksiciliği bırakıp yeniden semaverci oldum. Şehirde başka semaverci de kalmadı. Çok zevkli de bir iş. Sonuçta ortaya bir ürün çıkartıyorsunuz" diye konuştu.

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