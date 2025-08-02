Yok olmaya yüz tutan mesleklerden! Kentte bir tek o kaldı
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bazı meslekler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Semaver ustalığı da yok olmaya yüz tutan mesleklerden biri. Aşağıda okuyacağınız hikâye ise Amasya'da tek kalan semaver ustası Hamdi Küçük'ün... Hamdi Usta, babasının ölümü üzerine, taksicilik yaptığı İstanbul'dan memleketine dönmüş ve baba mesleğini sürdürmeye başlamış.
Amasya'da çocukluğundan itibaren tarihi Taşhan'da babasıyla birlikte semavercilik yapan Hamdi Küçük, işyerlerinin restorasyon nedeniyle boşaltılması sonrası 12 yıl önce İstanbul'un yolunu tutarak taksiciliğe başladı.
Zorlu yanları olan taksi şoförlüğüne zamanla alışan 47 yaşındaki Küçük, babasının ölümünün ardından memleketine döndü.
Semaver ustalarının çoğunun vefatıyla birlikte de şehrin son semavercisi olarak baba mesleğini yaşatmaya başladı.
7 parça sac malzemeden yaptığı semaverlerin yanı sıra coğrafi işaretli bakır semaverleri de atölyesinde üreten Küçük, "İstanbul'da taksicilik zordu. Her türlü tehlikesi olan bir meslek. Babamın da vefatı sonrası taksiciliği bırakıp yeniden semaverci oldum. Şehirde başka semaverci de kalmadı. Çok zevkli de bir iş. Sonuçta ortaya bir ürün çıkartıyorsunuz" diye konuştu.
8 dakikada suyu kaynattığına değindiği el emeği, göz nuru semaverlerinden çay içenlerin zevk alacaklarına inandığına değinen usta semaverci, mesleğin son temsilcisi olduğu için yetiştirmek üzere çırağa da ihtiyacının bulunduğunu söyledi.
Tarihi Taşhan'ın olduğu bölgede öncede bulunan 5 semaverciden sadece birinin kaldığına işaret eden esnaflardan 76 yaşındaki Osman Zengin de "Şimdi tek Hamdi ustamız kaldı. Usta yetişmediği için de bakırcılık, semavercilik unutulmaya yüz tutmaya doğru gidiyor" şeklinde konuştu.