YÖKDİL 2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda, ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL 2 sınavının sonuç tarihi hız kesmeden devam ediyor. Sınava giren adaylar kesin sonuçlara bir an evvel ulaşmak isterken net tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "YÖKDİL 2 sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, doçentlik gibi akademik kadrolara başvuru yapmak isteyenler her yıl YÖKDİL sınavından ter döküyor. Bu yıl 2. dönem sınavı 27 Temmuz tarihinde gerçekleşti. Sonuç tarihi ÖSYM tarafından daha önce duyurulmuştu. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
2025-YÖKDİL/2 sonuçları hangi tarihte duyurulacak.
ÖSYM'nin 2025 takvimi ve YÖKDİL kılavuzuna göre sonuçlar 15 Ağustos'ta ilan edilecek.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.