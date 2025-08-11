YÖKDİL 2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin 2025 takvimi ve YÖKDİL kılavuzuna göre sonuçlar 15 Ağustos'ta ilan edilecek.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.