  4. YÖKDİL 2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL 2 sonuçları için bekleyiş sürüyor. Sonuçlara saatler kala aramalar sıklaştı. ÖSYM'nin daha önce sonuç tarihini takviminde belirtmişti. Bu bilgiye sahip olmayanlar "YÖKDİL 2 sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.

YÖKDİL 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? 27 Temmuz'da uygulanan sınava katılanlar bu soruya cevap arıyor. ÖSYM 2025 takviminde ve kılavuzda tarihi belirtmişti. Şimdi bu tarih araştırılıyor. İşte sonuç tarihi...

ÖSYM'nin 2025 takvimi ve YÖKDİL kılavuzuna göre sonuçlar 15 Ağustos'ta ilan edilecek.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

