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YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarihe çok az bir süre kaldı. ÖSYM'nin geçtiği tarihi bilmeyenler aramalarına hız vermiş durumda... Sıklıkla "YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yöneltiliyor.

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YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? - Resim: 1

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? Türkiye'de akademik kariyer yapmak isteyen adaylar 27 Temmuz'da YÖKDİL/2 sınavına girdiler. Bu tarihten itibaren sonuç aramaları başladı. Sonuçlara çok az bir süre kala "YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu artıyor.

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YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? - Resim: 2

2025-YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin 2025 takvimi ve YÖKDİL kılavuzuna göre sonuçlar 15 Ağustos'ta ilan edilecek.

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YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? - Resim: 3

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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