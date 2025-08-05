YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarihe çok az bir süre kaldı. ÖSYM'nin geçtiği tarihi bilmeyenler aramalarına hız vermiş durumda... Sıklıkla "YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yöneltiliyor.
YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? Türkiye'de akademik kariyer yapmak isteyen adaylar 27 Temmuz'da YÖKDİL/2 sınavına girdiler. Bu tarihten itibaren sonuç aramaları başladı. Sonuçlara çok az bir süre kala "YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu artıyor.
2025-YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin 2025 takvimi ve YÖKDİL kılavuzuna göre sonuçlar 15 Ağustos'ta ilan edilecek.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.