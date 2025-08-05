YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? Türkiye'de akademik kariyer yapmak isteyen adaylar 27 Temmuz'da YÖKDİL/2 sınavına girdiler. Bu tarihten itibaren sonuç aramaları başladı. Sonuçlara çok az bir süre kala "YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu artıyor.

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