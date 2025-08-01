YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi...
YÖKDİL/2 sınavı geçen hafta pazar günü gerçekleşti. On binlerce kişi sonuç tarihini henüz bilmiyor ve öğrenmeye çalışıyor. Adaylar bilgi almak adına "YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
YÖKDİL sonuç tarihi yakın zamanda açıklanacak. ÖSYM'nin kılavuzunda tarih bilgisine yer verilirken henüz tarihi bilmeyenler veya tereddüt yaşayanlar "YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusun ağırlık vermiş durumda...
2025-YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin 2025 takvimi ve YÖKDİL kılavuzuna göre sonuçlar 15 Ağustos'ta ilan edilecek.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.