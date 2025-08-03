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YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte ÖSYM'nin geçtiği tarih...

Akademik kariyer hedefleyen adaylar için yapılan bir yabancı dil sınavı olan YÖKDİL/2'nin sonuçları için bekleyiş sürüyor. Adaylar net tarihi öğrenmek adına "YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanıyor" sorusunu her geçen gün hızlandırıyor. İşte ÖSYM'nin geçtiği tarih...

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YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte ÖSYM'nin geçtiği tarih... - Resim: 1

YÖKDİL/2 27 Temmuz tarihinde gerçekleşti. On binlerce aday sınavda ter dökerken sonuç aramaları ağustos ayı itibarıyla yükselmeye başladı. Adaylar bilgi almak için "YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanıyor" diye soruyor.

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YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte ÖSYM'nin geçtiği tarih... - Resim: 2

2025-YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin 2025 takvimi ve YÖKDİL kılavuzuna göre sonuçlar 15 Ağustos'ta ilan edilecek.

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YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte ÖSYM'nin geçtiği tarih... - Resim: 3

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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