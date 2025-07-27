YÖKDİL soruları için bekleyiş başladı. Bu yılki 2. YÖKDİL sınavında ter döken adaylar sonuçlar için çıkarım yapmak adına ÖSYM'nin duyurusunu bekliyor. Sıklıkla "YÖKDİL soruları açıklandı mı" sorusu geliyor. Peki, YÖKDİL soru ve cevap anahtarı ne zaman, saat kaçta açıklanır? 1 | 4

2025-YÖKDİL/2 soruları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınavlarında genel olarak soruların açıklanacağı tarih ve saat hakkında duyuru yapılmıyor. Bir önceki sınavın soru ve cevap anahtarı sınavın yapıldığı gün saat 14.00'te erişime açılmıştı. bu dönemde de saatler 14.00'e çevrilmiş durumda... ÖSYM DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ 2 | 4

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek. 3 | 4