YÖKDİL soruları açıklandı mı? YÖKDİL soru ve cevap anahtarı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2025-YÖKDİL/2 sınavı bugün saat 10.15'te başladı, saat 13.15'te sona erdi. Sınavın bitiş zili sonrası adaylar sorulara odaklandı. Yaptıkları neti öğrenmek isteyenler ÖSYM'nin geçeceği soru ve cevap anahtarını bekliyor. Dakika dakika artan soru "YÖKDİL soruları açıklandı mı" şeklinde... İşte muhtemel tarih ve saat...
YÖKDİL soruları için bekleyiş başladı. Bu yılki 2. YÖKDİL sınavında ter döken adaylar sonuçlar için çıkarım yapmak adına ÖSYM'nin duyurusunu bekliyor. Sıklıkla "YÖKDİL soruları açıklandı mı" sorusu geliyor. Peki, YÖKDİL soru ve cevap anahtarı ne zaman, saat kaçta açıklanır?
2025-YÖKDİL/2 soruları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM sınavlarında genel olarak soruların açıklanacağı tarih ve saat hakkında duyuru yapılmıyor. Bir önceki sınavın soru ve cevap anahtarı sınavın yapıldığı gün saat 14.00'te erişime açılmıştı. bu dönemde de saatler 14.00'e çevrilmiş durumda...
ÖSYM DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
2025-YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin 2025 takvimi ve YÖKDİL kılavuzuna göre sonuçlar 15 Ağustos'ta ilan edilecek.