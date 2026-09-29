Yozgat'ta yerin altından servet çıktı: 281 hektarlık sahada çalışma başladı

Bölgenin bir "altın kuşağı" içerisinde bulunduğunu öne süren Demirel, kuvars oluşumlarının altın açısından da araştırılması gerektiğini savundu.

Ancak sahada altın veya elmasa yönelik henüz herhangi bir arama çalışması yapılmadığını belirten Demirel, mevcut çalışmaların kuvars ve kristallere odaklandığını ifade etti.