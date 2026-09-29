Yozgat'ta yerin altından servet çıktı: 281 hektarlık sahada çalışma başladı
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yer altında tespit edilen yarı değerli taşların ekonomiye kazandırılması için harekete geçildi. 281 hektarlık ruhsatlı sahada yapılan sondajlarda farklı türlerde taşlara ulaşılırken, derinlik arttıkça ortaya çıkan bulgular dikkat çekti. Bölgenin “"altın kuşağı" içinde bulunduğu iddia edilirken, yer altındaki rezervlerin ekonomiye kazandırılması için harekete geçildi.
Aydıncık ilçesine bağlı Üzümlü köyünde toplam 281 hektarlık ruhsatlı alanda gerçekleştirilen sondaj ve karot çalışmalarında farklı yarı değerli taşların varlığı tespit edildi.
Derine indikçe kalite arttı
2004-2009 yılları arasında Aydıncık'ta belediye başkanlığı yapan Ahmet Demirel, 100 metrenin üzerinde sondaj ve karot çalışması gerçekleştirdiklerini, çalışmalarda kuvars, kalsedon ve mor rengiyle bilinen ametiste ulaşıldığını anlattı. Demirel, daha derin noktalara inildikçe ametistlerin renginin koyulaştığını ve kalitesinin arttığını söyledi.
Demirel, bölgede farklı noktalarda rezervlere rastlandığını ve derinlere doğru farklı minerallerin de ortaya çıktığını ifade etti.
Altın iddiası da gündemde
Demirel, 281 hektarlık sahada ametist, kuvars, kalsedon, agat ve akik gibi taşların yanı sıra kömür de tespit edildiğini belirtti. Sondaj çalışmalarında 17 metre derinlikte yaklaşık 1,5 metrelik kömür tabakasına rastlandığını söyledi.
Bölgenin bir "altın kuşağı" içerisinde bulunduğunu öne süren Demirel, kuvars oluşumlarının altın açısından da araştırılması gerektiğini savundu.
Ancak sahada altın veya elmasa yönelik henüz herhangi bir arama çalışması yapılmadığını belirten Demirel, mevcut çalışmaların kuvars ve kristallere odaklandığını ifade etti.
Taşlar işlenerek satılacak
Demirel, 2008 yılında Halk Eğitim bünyesinde taş işlemeciliğine yönelik kursların da açıldığını, taşlarıın işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve iç ve dış pazarda satılması gerektiğini ifade etti.
Bölgedeki oluşumların yaklaşık 10 milyon yıl öncesine dayandığının değerlendirildiğini aktaran Demirel, devlet desteğiyle üretim ve işleme faaliyetlerinin geliştirilmesinin Aydıncık ve Yozgat ekonomisine katkı sağlayabileceğini söyledi.