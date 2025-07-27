Yusuf Tekin istifa etti mi? Milli Eğitim Bakanı Tekin görevinden ayrıldı mı?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile ilgili istifa söylentileri zaman zaman ortaya atılıyor. Son günlerde yaşanan LGS tartışmaları sonrası yine birtakım iddialar öne sürülüyor. Şu sıra yoğun şekilde "Yusuf Tekin istifa etti mi" soruları geliyor. İşte son durum...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bakan olarak göreve başlamasının ardından istifa söylentileri zaman zaman dolaşıma sokuldu. Son günlerde de LGS sınavı ile ilgili yaşananlar sonrası Bakan Tekin'in istifa ettiği iddiaları ortaya atıldı. Konu hakkında bilgi almak isteyenlerin sıkça başvurduğu soru ise "Yusuf Tekin istifa etti mi" şeklinde...
Yusuf Tekin istifa etti mi?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile ilgili istifa iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Bakan Tekin görevini sürdürüyor.