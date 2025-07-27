Yusuf Tekin istifa etti mi? Milli Eğitim Bakanı Tekin görevinden ayrıldı mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bakan olarak göreve başlamasının ardından istifa söylentileri zaman zaman dolaşıma sokuldu. Son günlerde de LGS sınavı ile ilgili yaşananlar sonrası Bakan Tekin'in istifa ettiği iddiaları ortaya atıldı. Konu hakkında bilgi almak isteyenlerin sıkça başvurduğu soru ise "Yusuf Tekin istifa etti mi" şeklinde...

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