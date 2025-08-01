Yusuf Tekin istifa etti mi? Milli Eğitim Bakanı Tekin istifa mı etti?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında zaman zaman istifa haberleri öne sürülüyor. Son günlerde de birtakım iddialar sosyal medyada yükselirken bugün yine "Yusuf Tekin istifa etti mi" sorusu hızlandı.
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin için yine istifa dedikoduları ortaya atıldı. Bugün yine konu hakkında bilgi alınmak isteniyor. Sıkça gelen soruların başında "Yusuf Tekin istifa etti mi" sorusu geliyor.
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Yusuf Tekin istifa mı etti?
Bugün dolaşıma giren "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin istifa etti" iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Bakan Tekin görevini sürdürüyor.
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