Yüzde 1.20 faizli konut kredisi başladı mı? İlk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak?

Milyonlarca kişi uygun faiz ve ödeme koşulu ile ev sahibi olmak istiyor. İlk Evim Konut Kredisi'ne bu nedenle yoğun bir ilgi var. Her gün konu hakkında araştırma yapılırken daha da artan soru "İlk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak" oluyor.