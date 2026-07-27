Yüzde 1.20 faizli konut kredisi başladı mı? İlk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak?
Ev alacaklar uzun zamandır "İlk Evim Konut Kredisi" kampanyasını bekliyor. Yüzde 1.20 faiz oranıyla verilecek kredi için yeni gelişme olup olmadığı merak ediliyor. Ağustos ayına çok az bir süre kaldı ve "İlk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak" sorusu daha da sıklaşmış durumda...
Milyonlarca kişi uygun faiz ve ödeme koşulu ile ev sahibi olmak istiyor. İlk Evim Konut Kredisi'ne bu nedenle yoğun bir ilgi var. Her gün konu hakkında araştırma yapılırken daha da artan soru "İlk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak" oluyor.
İlk Evim Konut Kredisi ne zaman başlıyor?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Bakan Murat Kurum 27 Temmuz 2027 Pazartesi günü bir açıklama yapmadı. Gözler kampanya için ağustos ayına çevrildi.
İlk evim kredisi şartları neler?
Kamu bankaları aracılığıyla sunulacak oran %1,20 olacak. 180 aya (15 yıl) kadar vade imkanı sağlanıyor.
1.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 13.587 TL
Toplam Geri Ödeme: ~2.445.000 TL
2.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 27.174 TL
Toplam Geri Ödeme: ~4.891.000 TL
3.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 40.761 TL
Toplam Geri Ödeme: ~7.336.000 TL