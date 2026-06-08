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Yüzde 1.20 konut kredisi başvuruları başladı mı? İlk evim kredisi ne zaman başlıyor?

İlk evim konut kredisi için bekleyiş devam ediyor. Ev sahibi olmak isteyenler yüzde 1.20'lik konut kredisiyle uygun ödeme koşullarını bekliyor. Haziran ayının ikinci haftasına girilirken sıkça "İlk evim kredisi ne zaman başlıyor" sorusu geliyor.

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Yüzde 1.20 konut kredisi başvuruları başladı mı? İlk evim kredisi ne zaman başlıyor? - Resim: 1

Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş uzun süredir ilk evim kredisini bekliyor. Gözler bu hafta da resmi bir açıklama yapılıp yapılmayacağında... Haziran ayı ilerlerken aramalar da hızlanıyor. Ev alacaklar sıkça "İlk evim kredisi ne zaman başlıyor" sorusuna cevap arıyor.

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Yüzde 1.20 konut kredisi başvuruları başladı mı? İlk evim kredisi ne zaman başlıyor? - Resim: 2

İlk evim kredisi başvuruları ne zaman başlıyor?

Bugün 8 Haziran Pazartesi ve ilk evim konut kredisi için bir açıklama yapılmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çalışmalar sürüyor. Şu an bir tarih vermek imkansız. Haziran ayı sona ermeden başvuruların başlaması bekleniyor.

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Yüzde 1.20 konut kredisi başvuruları başladı mı? İlk evim kredisi ne zaman başlıyor? - Resim: 3

İlk evim kredisi şartları neler?

Kamu bankaları aracılığıyla sunulacak oran %1,20 olacak. 180 aya (15 yıl) kadar vade imkanı sağlanıyor.

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Yüzde 1.20 konut kredisi başvuruları başladı mı? İlk evim kredisi ne zaman başlıyor? - Resim: 4

1.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 13.587 TL

Toplam Geri Ödeme: ~2.445.000 TL

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Yüzde 1.20 konut kredisi başvuruları başladı mı? İlk evim kredisi ne zaman başlıyor? - Resim: 5

2.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 27.174 TL

Toplam Geri Ödeme: ~4.891.000 TL

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Yüzde 1.20 konut kredisi başvuruları başladı mı? İlk evim kredisi ne zaman başlıyor? - Resim: 6

3.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 40.761 TL

Toplam Geri Ödeme: ~7.336.000 TL

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