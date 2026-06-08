Yüzde 1.20 konut kredisi başvuruları başladı mı? İlk evim kredisi ne zaman başlıyor?

İlk evim kredisi başvuruları ne zaman başlıyor?

Bugün 8 Haziran Pazartesi ve ilk evim konut kredisi için bir açıklama yapılmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çalışmalar sürüyor. Şu an bir tarih vermek imkansız. Haziran ayı sona ermeden başvuruların başlaması bekleniyor.