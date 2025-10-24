Yüzyılın Konut Projesi Programı saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?
Milyonların gözü bugün "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda olacak. Cumhurbakanı Erdoğan TOKİ 500 bin konut projesinin detaylarını vatandaşlara anlatacak. Heyecan katsayısı her geçen dakika artarken programın saatini öğrenmek isteyen vatandaşlar "Yüzyılın Konut Projesi Programı saat kaçta", "Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak" sorularına cevap arıyor.
TOKİ 500 bin konut projesinin ayrıntıları bugün belli oluyor. Dar gelirli, emekli, genç, şehit ve gazi yakınları ile depremzedelere büyük bir avantajın sağlanacağı projeye yoğun bir ilgi söz konusu... Uygun fiyata ev sahibi olma hayali kuranların gözü bu lansmanda olacak. Bugn yoğun şekilde gelen sorular ise "Yüzyılın Konut Projesi Programı saat kaçta", "Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak" şeklinde...
Yüzyılın Konut Projesi Programı saat kaçta?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Başakşehir'de düzenlenecek "Yüzyılın Konut Projesi Programı" bugün saat 14.30'da başlayacak.
Aynı proje kapsamında İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. Piyasa rayiç bedelinin yarısına kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.