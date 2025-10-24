Yüzyılın Konut Projesi Programı saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

TOKİ 500 bin konut projesinin ayrıntıları bugün belli oluyor. Dar gelirli, emekli, genç, şehit ve gazi yakınları ile depremzedelere büyük bir avantajın sağlanacağı projeye yoğun bir ilgi söz konusu... Uygun fiyata ev sahibi olma hayali kuranların gözü bu lansmanda olacak. Bugn yoğun şekilde gelen sorular ise "Yüzyılın Konut Projesi Programı saat kaçta", "Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak" şeklinde...