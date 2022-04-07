Zelenski, Yunan Parlamentosunda 'ayakta' alkışlanmadı

Konuşmasında savaşın Ukrayna üzerindeki etkilerine yoğunlaşan Zelenskiy, Mariupol'de yaşananlar için "Sivil nüfus açlık ve sefalet nedeniyle gitmek zorunda kaldı. Mariupol'de hala yaşayan 100 bin insan var. Zarar görmemiş bina kalmadı." dedi.

Rusya'nın zarar veren eylemlerinin sadece Ukrayna'ya değil, tüm Avrupa'ya yöneldiğini vurgulayan Zelenskiy, "Ruslar tüm Avrupa'ya zarar vermek için ellerinden geleni yapıyor. Özellikle doğalgaz ve petrol gibi kaynaklarını kullanarak. Enerji piyasasında ve dünya gıda endüstrisinde büyük açıklara neden olarak." ifadelerini kullandı.