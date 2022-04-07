Zelenski, Yunan Parlamentosunda 'ayakta' alkışlanmadı
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Yunanistan Parlamentosu'na seslendi. Avrupa Birliği paramentolarında konuşması ayakta alkışlanan Zelenski'yi, Yunanistan'da bazı milletvekillerinin alkışlamadığı dikkat çekti.
Zelenski'nin konuşmasının sonunda Yunan Parlamentosunda Azov Birliği'ne ait bir askerin videosunun yayınlanması muhalefetin tepkisini çekti. Bazı milletvekilleri Zelenski konuşurken salonu terk etti.
Konuşmasında savaşın Ukrayna üzerindeki etkilerine yoğunlaşan Zelenskiy, Mariupol'de yaşananlar için "Sivil nüfus açlık ve sefalet nedeniyle gitmek zorunda kaldı. Mariupol'de hala yaşayan 100 bin insan var. Zarar görmemiş bina kalmadı." dedi.
Zelenskiy, Mariupol'de yaşayan Yunan asıllı toplumun varlığını hatırlatarak, "Ukrayna, Yunanlar tarafından Hristiyan yapılan Ortodoks ülkelerden biridir." diye konuştu.
Rusya'nın zarar veren eylemlerinin sadece Ukrayna'ya değil, tüm Avrupa'ya yöneldiğini vurgulayan Zelenskiy, "Ruslar tüm Avrupa'ya zarar vermek için ellerinden geleni yapıyor. Özellikle doğalgaz ve petrol gibi kaynaklarını kullanarak. Enerji piyasasında ve dünya gıda endüstrisinde büyük açıklara neden olarak." ifadelerini kullandı.