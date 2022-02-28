Zelenskiy, Ukrayna'nın AB üyelik başvurusunu imzaladı
Zelenskiy, Ukrayna'nın AB üyelik başvurusunu imzaladı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunu imzaladı.
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