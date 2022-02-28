Zelensky: Bizi AB’ye alın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunu imzaladı. Zelensky, Belarus’taki müzakereler devam ederken AB’ye Ukrayna’nın yeni özel prosedür kapsamında birliğe derhal katılımı için çağrı yaptı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, Belarus sınırında müzakereler devam ederken yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'ne (AB), yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunduklarını söyledi. Zelensky, ulusa sesleniş konuşmasında, Batılı ortaklarına Ukrayna'ya verdikleri destekler için teşekkür etti fakat hedeflerinin tüm Avrupalılarla eşit şartlarda bir arada olmak olduğunu belirtti. AB'ye üye olmayı hakkettiklerini ve bunun mümkün olacağına inandığını vurgulayan Zelensky, "AB’ye, yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunuyoruz" dedi. 1 | 4

Zelensky, artık tüm Ukraynalıların birer savaşçı olduğunu, herkesin vatan için sorumluluk taşıdığını ifade ederek, zafer kazanacaklarından emin olduğunu vurguladı. AB, Ukraynalı mültecilere 3 yıla kadar oturum ve çalışma izni verecek Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Parlamentosu binasına üye ülkelerin bayrakları indirilerek Ukrayna bayrakları takıldı. 2 | 4

AB savaştan kaçan Ukraynalılara AB sınırları içerisinde üç yıla kadar oturum ve çalışma izni vermeye hazırlanıyor. AB'nin açıklamasına göre, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaştan dolayı şu ana kadar en az 300.000 Ukraynalı mülteci AB ülkelerine sığınırken, milyonlarca ilave mülteci için hazırlık yapılıyor. Müzakere masasında kimler var? Rusya ve Ukrayna heyetleri, Belarus'un Ukrayna sınırındaki Gomel bölgesinde bir araya geldi. 3 | 4