Zeus Tapınağı 600 blokla 1700 yıl sonra ayağa kaldırılacak
Germencik'teki Zeus Tapınağı'nın toprak altında kalan bölümünden çıkarılan yaklaşık 600 blok restore edildikten sonra tapınak, 1700 yıl sonra ayağa kaldırılmış olacak.
Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'nde bulunan Zeus Tapınağı'nın toprak altında kalan bölümünden çıkarılan ve büyük bölümü orijinalliğini koruyan yaklaşık 600 blok restore edildikten sonra tapınak, 1700 yıl sonra ayağa kaldırılmış olacak.
Ortaklar Mahallesi'nde bulunan antik kentteki kazı çalışmaları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Görkem Kökdemir başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor.
Cumhuriyet dönemi öncesinde Alman arkeologlar tarafından kazılan antik kentte, bugüne kadar Artemis kutsal alanı, stadyum ve tiyatro alanı ortaya çıkartıldı.
Kazılarda ayrıca 80 heykel ile çeşitli eşyalar da bulundu.