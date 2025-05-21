Türkiye’nin en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası 150 gişe memuru alıyor. Devlet bankası olmasının verdiği güven nedeniyle binlerce kişi başvuru yapmak istiyor. Binlerce kişinin sıklıkla başvurduğu soru ise "Ziraat Bankası 150 gişe memuru alımı için başvuru nasıl yapılır" şeklinde... İşte detaylar... 1 | 5

Başvuru şartları, ücret ve sınav takvimi Ziraat Bankası, 2025 yılı personel alımı süreci kapsamında başvuruları almaya başladı. Banka, farklı pozisyonlarda görev almak isteyen adaylar için yazılı sınav düzenleyecek. Başvurular, 21 Mayıs – 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 23.59’a kadar İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülen resmi başvuru platformu olan ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılacak. 2 | 5

Sınav başvurusu ve ücret Adaylar, internet sitesi üzerinden "Sınav Başvuru Formu"nu eksiksiz bir şekilde dolduracak. Ayrıca son 6 ay içinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf sisteme yüklenecek. Fotoğrafsız ya da uygun formatta olmayan başvurular geçersiz sayılacak. Başvurular sırasında adayların, 900 TL sınav ücretini yine başvuru sistemi üzerinden kredi ya da banka kartı ile ödemesi gerekiyor. Üniversite kuralları gereği, farklı kanallardan ödeme kabul edilmeyecek. 3 | 5