Ziyaretçi akını devam ediyor: Türkiye’ye en çok hangi ülkelerden turist geliyor?

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı artış sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre, nisanda Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,01 arttı ve 3,9 milyona yükseldi. 1 | 9

Türkiye'ye bu yılın ocak-nisan döneminde ise toplam 12 milyon 744 bin 84 ziyaretçi geldi. Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin 10 milyon 590 bin 9’unu yabancılar, 2 milyon 154 bin 75’ini de yurtdışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. 2 | 9

Açıklanan verilere göre, Türkiye'ye en çok ziyaretçinin geldiği ülkeler de belli oldu. Peki, Türkiye’yi yılın ilk dört aylık döneminde en çok hangi ülkelerden turistler ziyaret etti? İşte Türkiye’ye en fazla ziyaretçinin geldiği ülkeler... 3 | 9