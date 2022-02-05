Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan: Ulaşım kapandı
Zonguldak-İstanbul kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
Zonguldak-İstanbul kara yolu Ilıksu mevkisinde karların erimesiyle meydana gelen heyelanda, yamaçtan düşen kaya parçalarının kara yoluna düşmesi sonucu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
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İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
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Heyelanda can ve mal kaybı yaşanmazken, yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.
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