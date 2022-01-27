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Zonguldak-İstanbul karayolunda heyelan

Zonguldak-İstanbul karayolu Değirmenağzı Tünelleri mevkiinde heyelan meydana geldi. Araziden kopan devasa kaya parçaları karayoluna indi.

Zonguldak-İstanbul karayolunda meydana gelen heyelan sonrası ulaşım, alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

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Edinilen bilgiye göre, 12.00 sıralarında Zonguldak-İstanbul karayolu Değirmenağzı Tünelleri mevkiinde heyelan meydana geldi. 

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Heyelan riski nedeniyle üzeri telle kapatılan araziden kopan devasa kaya parçaları karayoluna indi.

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Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, heyelanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.

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