Zonguldak-İstanbul karayolunda heyelan
Zonguldak-İstanbul karayolu Değirmenağzı Tünelleri mevkiinde heyelan meydana geldi. Araziden kopan devasa kaya parçaları karayoluna indi.
Zonguldak-İstanbul karayolunda meydana gelen heyelan sonrası ulaşım, alternatif güzergahlardan sağlanıyor.
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Edinilen bilgiye göre, 12.00 sıralarında Zonguldak-İstanbul karayolu Değirmenağzı Tünelleri mevkiinde heyelan meydana geldi.
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Heyelan riski nedeniyle üzeri telle kapatılan araziden kopan devasa kaya parçaları karayoluna indi.
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Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, heyelanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.
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