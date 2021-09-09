Zorunlu uygulama COVID-19 test sayısını artırdı COVID-19 Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Erdem, geçen haftalarda günlük 4-5 bin civarında COVID-19 testi incelerken şu anda bunun yaklaşık 8 binlere ulaştığını söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi COVID-19 Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Ümmü Gül Erdem, toplu etkinliklere katılımda ve bazı seyahatlerde 2 doz COVID-19 aşısını tamamlamamış ya da hastalığı geçirip bağışıklık süresini doldurmuş olanlara yönelik 6 Eylül'den itibaren getirilen PCR testi zorunluluğu konusunda değerlendirmelerde bulundu. 1 | 12

Laboratuvarlarında şu anda Ankara'nın çeşitli hastanelerinden görevlendirilen 65 kadar personelin görev yaptığını belirten Erdem üç vardiya halinde 24 saat kesintisiz çalıştıklarını söyledi. 2 | 12

Numunelerin Ankara'nın çeşitli hastaneleri ve özel sağlık kuruluşlarından kuryeler aracılığıyla getirildiğini ve kayıt işleminin ardından bilgi işlem birimine alındığını anlatan Erdem, şöyle devam etti: 3 | 12