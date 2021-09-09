Zorunlu uygulama COVID-19 test sayısını artırdı
COVID-19 Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Erdem, geçen haftalarda günlük 4-5 bin civarında COVID-19 testi incelerken şu anda bunun yaklaşık 8 binlere ulaştığını söyledi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi COVID-19 Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Ümmü Gül Erdem, toplu etkinliklere katılımda ve bazı seyahatlerde 2 doz COVID-19 aşısını tamamlamamış ya da hastalığı geçirip bağışıklık süresini doldurmuş olanlara yönelik 6 Eylül'den itibaren getirilen PCR testi zorunluluğu konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Laboratuvarlarında şu anda Ankara'nın çeşitli hastanelerinden görevlendirilen 65 kadar personelin görev yaptığını belirten Erdem üç vardiya halinde 24 saat kesintisiz çalıştıklarını söyledi.
Numunelerin Ankara'nın çeşitli hastaneleri ve özel sağlık kuruluşlarından kuryeler aracılığıyla getirildiğini ve kayıt işleminin ardından bilgi işlem birimine alındığını anlatan Erdem, şöyle devam etti:
"Bütün bu işlemler, aslında PCR ve cihazla çalışılan, ne kadar zamanda sonuç veriyor gibi konuşulan bir test gibi algılansa da aslında ön işlemlerinde, sonraki değerlendirme ve sisteme aktarılmasında insan emeği çok fazla olan bir testtir.