173,6 milyon Euro'luk bilet sattılar
Türkiye'de 517, yurt dışında 61 mekanda sahneye çıkan 67 sanatçı ve müzik grubu, 2025 yılında toplam 173,6 milyon Euro konser cirosuna ulaştı. Forbes Türkiye dergisinde yayımlanan Konser Zenginleri araştırmasına göre listenin ilk 10'u şu isim ve gruplardan oluştu.
10- Duman
Konser sayısı: 34
Ciro: 3.7 milyon Euro
9- Mor ve Ötesi
Konser sayısı: 17
Ciro: 3.8 milyon Euro
8- Mahmut Orhan
Konser sayısı: 34
Ciro: 4 milyon Euro
7- Blok3
Konser sayısı: 59
Ciro: 4.5 milyon Euro
6- Mahsun Kırmızıgül
Konser sayısı: 40
Ciro: 4.5 milyon Euro
5- Yıldız Tilbe
Konser sayısı: 31
Ciro: 4.5 milyon Euro
4-Gökhan Türkmen
Konser sayısı: 94
Ciro: 7.7 milyon Euro
3-Derya Bedavacı
Konser sayısı: 70
Ciro: 8.2 milyon Euro
2-Cem Adrian
Konser sayısı: 148
Ciro: 8.3 milyon Euro
1-Tarkan
Konser sayısı: 10
Ciro: 15.3 milyon Euro