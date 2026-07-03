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173,6 milyon Euro'luk bilet sattılar

Türkiye'de 517, yurt dışında 61 mekanda sahneye çıkan 67 sanatçı ve müzik grubu, 2025 yılında toplam 173,6 milyon Euro konser cirosuna ulaştı. Forbes Türkiye dergisinde yayımlanan Konser Zenginleri araştırmasına göre listenin ilk 10'u şu isim ve gruplardan oluştu.

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173,6 milyon Euro'luk bilet sattılar - Resim: 1

10- Duman
Konser sayısı: 34
Ciro: 3.7 milyon Euro

1 10
173,6 milyon Euro'luk bilet sattılar - Resim: 2

9- Mor ve Ötesi
Konser sayısı: 17
Ciro: 3.8 milyon Euro

2 10
173,6 milyon Euro'luk bilet sattılar - Resim: 3

8- Mahmut Orhan
Konser sayısı: 34
Ciro: 4 milyon Euro

3 10
173,6 milyon Euro'luk bilet sattılar - Resim: 4

7- Blok3
Konser sayısı: 59
Ciro: 4.5 milyon Euro

4 10
173,6 milyon Euro'luk bilet sattılar - Resim: 5

6- Mahsun Kırmızıgül
Konser sayısı: 40
Ciro: 4.5 milyon Euro

5 10
173,6 milyon Euro'luk bilet sattılar - Resim: 6

5- Yıldız Tilbe
Konser sayısı: 31
Ciro: 4.5 milyon Euro

6 10
173,6 milyon Euro'luk bilet sattılar - Resim: 7

4-Gökhan Türkmen
Konser sayısı: 94
Ciro: 7.7 milyon Euro

7 10
173,6 milyon Euro'luk bilet sattılar - Resim: 8

3-Derya Bedavacı
Konser sayısı: 70
Ciro: 8.2 milyon Euro

8 10
173,6 milyon Euro'luk bilet sattılar - Resim: 9

2-Cem Adrian
Konser sayısı: 148
Ciro: 8.3 milyon Euro

9 10
173,6 milyon Euro'luk bilet sattılar - Resim: 10

1-Tarkan
Konser sayısı: 10
Ciro: 15.3 milyon Euro

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