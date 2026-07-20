1947'nin İstanbul'u gün yüzüne çıktı: Tarihi kareler arşive taşındı

Uluslararası üne sahip bir fotoğrafçı

Fotoğrafçılığa 12 yaşında başlayan Karl Werner Gullers, portre fotoğrafçısı Jan de Meyere'nin yanında çıraklık yaptıktan sonra kendi stüdyosunu kurdu.

Picture Post, Se, Vi ve Allers gibi yayınlar için çalışan Gullers, kariyeri boyunca yaklaşık 100 renkli ve siyah-beyaz fotoğraf kitabına imza attı. Charlie Chaplin, Ingrid Bergman ve Alfred Hitchcock gibi dünya çapında tanınan isimleri de fotoğraflayan Gullers, belgesel ve portre fotoğrafçılığı alanında uluslararası ün kazandı.