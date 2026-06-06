2 bin 500 yıllık altın miğferi çalan 3 hırsızın cezası belli oldu

Hollandalı savcılar ve polis ekipleri, eserlerin bulunması için aylar süren geniş çaplı bir soruşturma yürüttü. Yapılan anlaşmalar sonucunda altın miğfer ile üç bilezikten ikisi bulundu. Ancak üçüncü altın bileziğin hâlâ kayıp olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Bulunan eserler daha sonra sıkı güvenlik önlemleri altında Romanya’ya iade edildi.