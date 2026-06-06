2 bin 500 yıllık altın miğferi çalan 3 hırsızın cezası belli oldu
Hollanda’da bir müzeden çalınan ve Romanya’nın en değerli tarihi eserleri arasında gösterilen 2 bin 500 yıllık altın miğfer ile altın bilezikleri çalan üç kişi hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, Ocak 2025’te Hollanda’nın Assen kentindeki Drents Müzesi’nde meydana geldi. Romanya’dan geçici sergi için getirilen eserler, müzeye düzenlenen organize bir soygun sırasında çalındı.
Hırsızların müzeye girebilmek için el yapımı patlayıcı kullandığı ve vitrinleri kırarak tarihi eserleri kaçırdığı belirlendi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, olayın ne kadar planlı gerçekleştirildiğini ortaya koydu.
Soygunda çalınan eserler arasında yaklaşık 2500 yıllık Coțofenești Altın Miğferi ile Dacia uygarlığına ait üç altın bilezik bulunuyordu. Romanyalı yetkililer, olayın ardından eserlerin kaybını “ulusal bir travma” olarak açıklamıştı.
Hollandalı savcılar ve polis ekipleri, eserlerin bulunması için aylar süren geniş çaplı bir soruşturma yürüttü. Yapılan anlaşmalar sonucunda altın miğfer ile üç bilezikten ikisi bulundu. Ancak üçüncü altın bileziğin hâlâ kayıp olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Bulunan eserler daha sonra sıkı güvenlik önlemleri altında Romanya’ya iade edildi.
Coțofenești Altın Miğferi ve Dacia dönemine ait altın bilezikleri çalan üç kişi hakkında karar çıktı.
Savcılıkla iş birliği yapan iki sanığın eserlerin bulunmasına katkı sağlaması nedeniyle ceza indirimi aldığı bildirildi.
Mahkeme, eserlerin büyük bölümünün geri kazanılmış olmasını dikkate alarak üç sanığa da 47’şer ay hapis cezası verdi.
Kuzey Hollanda Bölge Mahkemesi, sanıkların işlediği suçun yalnızca maddi zarar oluşturmadığını, aynı zamanda gelecek nesillere ait kültürel mirasa da zarar verdiğini belirtti.
Mahkeme kararında, eserlerin sigorta değerinin 5,7 milyon Euro olarak hesaplandığı ancak gerçek değerlerinin para ile ölçülemeyeceği ifade edildi.
Bulunan altın miğfer ve iki bilezik, Nisan 2026’da Bükreş’e getirildi. Tarihi eserler, Romanya Ulusal Tarih Müzesi’nde yoğun güvenlik önlemleri altında yeniden sergilenmeye başlandı.