2020'nin en çok izlenen 10 filmi belli oldu
2020 yılında sinemalarda en çok izlenen filmler belli oldu. En çok izlenen filmler listesine Türk filmleri damgasını vurdu.
Türk sinema endüstrisinde yerli yapımların etkisi her geçen yıl artıyor.
Özellikle 2005 yılı itibariyle Türkiye'de her yıl en çok izlenen yapımların başında yerli filmler geliyor.
Bugüne kadar gelmiş geçmiş en çok izlenen film unvanını koruyan Recep İvedik, 2020 yılında tahtını korumayı başardı. 2017 yapımı Recep İvedik 5 filmi 7 milyon izleyici ve 90 milyon lira ciro ile hala tüm zamanların en çok izlenen yapımı konumunda.
Peki Türkiye sinemalarında 2020 yılın en çok hangi filmler izlendi?