2020'nin en çok izlenen 10 filmi belli oldu

Özellikle 2005 yılı itibariyle Türkiye'de her yıl en çok izlenen yapımların başında yerli filmler geliyor.

Bugüne kadar gelmiş geçmiş en çok izlenen film unvanını koruyan Recep İvedik, 2020 yılında tahtını korumayı başardı. 2017 yapımı Recep İvedik 5 filmi 7 milyon izleyici ve 90 milyon lira ciro ile hala tüm zamanların en çok izlenen yapımı konumunda.