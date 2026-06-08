2026’nın ilk milyar dolarlık filmi belli oldu! Super Mario Galaxy gişede rekor kırdı

Küresel sinema sektöründe yılın en büyük gişe başarısı belli oldu. Video oyun dünyasının en tanınmış karakterlerinden Mario’nun yeni macerasını konu alan The Super Mario Galaxy Movie, dünya çapında 1 milyar dolar barajını aşarak 2026’nın en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi.