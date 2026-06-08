2026’nın ilk milyar dolarlık filmi belli oldu! Super Mario Galaxy gişede rekor kırdı
Nintendo, Universal ve Illumination ortaklığıyla hazırlanan The Super Mario Galaxy Movie, dünya genelinde 1 milyar dolar hasılatı aşarak 2026 yılının ilk milyar dolarlık filmi oldu. Yapım, hem sinema hem de video oyun dünyasında tarihi bir başarıya imza attı.
Küresel sinema sektöründe yılın en büyük gişe başarısı belli oldu. Video oyun dünyasının en tanınmış karakterlerinden Mario’nun yeni macerasını konu alan The Super Mario Galaxy Movie, dünya çapında 1 milyar dolar barajını aşarak 2026’nın en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi.
Mario serisinin ilk filmi de yaklaşık 1,4 milyar dolarlık hasılat elde ederek video oyunu uyarlamaları arasında rekor kırmıştı. Yeni film ise elde ettiği güçlü gişe performansıyla selefinin başarısını yakalama hatta aşma yolunda ilerliyor.
Mario markasının onlarca yıldır süren popülaritesi, filmin başarısında önemli rol oynadı. Hem çocuklara hem de yetişkin oyunseverlere hitap eden yapım, geniş bir izleyici kitlesini sinema salonlarına çekti.
Son yıllarda sinema sektöründe devam filmleri ve güçlü markalar öne çıkarken, The Super Mario Galaxy Movie özellikle aile izleyicisinin yoğun ilgisini gördü. Film, farklı yaş gruplarını aynı salonda buluşturmayı başardı.
Filmin seslendirme kadrosunda ilk yapımdan tanınan oyuncular yeniden görev aldı. Mario karakterini Chris Pratt seslendirirken, Prenses Peach karakterine Anya Taylor-Joy hayat verdi. Luigi karakterinde ise Charlie Day yer aldı.
Yapımın oyuncu kadrosunda Jack Black, Donald Glover, Glen Powell ve Benny Safdie gibi ünlü isimler de bulunuyor. Güçlü seslendirme ekibi, filmin dünya çapındaki başarısına katkı sağlayan unsurlar arasında gösteriliyor.
İlk filmin yönetmenleri Aaron Horvath ve Michael Jelenic, devam filminde de görev aldı. İkili, Mario evrenini daha geniş bir hikâye ve görsel dünya ile sinemaya taşımayı hedefledi.
2026’nın en yüksek hasılat elde eden filmi konumuna yükselen The Super Mario Galaxy Movie’yi, Michael, Project Hail Mary ve The Devil Wears Prada 2 takip etti. Ancak Mario, rakipleriyle arasındaki farkı açmayı başardı.