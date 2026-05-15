800 yıllık köy zamana direniyor, ziyaretçilerini bekliyor
Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan ve yaklaşık 800 yıllık geçmişe sahip Çiğdemli köyü, taş evleri, tünelleri ve tarihi mimarisiyle dikkat çekiyor. Sit alanı ilan edilen köyün turizme kazandırılması hedeflenirken, bakımsız kalan bazı yapılar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.
Sivas'ın Divriği ilçesinde yer alan eski adı Tuğut, yeni adı ise Çiğdemli olan köy, mimarisi ile dikkat çekiyor. Bölgedeki kayaların sökülerek yapılarda kullanıldığı köy, tarihi ile de dikkatleri üzerine topluyor. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde "150 haneli, bağlı-bahçeli, mamur bir köy" sözleri ile bahsettiği köy, eski Mardin evlerini andırıyor. Bitişik nizam inşa edilen evlerin arasında tüneller ve köprüler bulunan köy, kısa süre önce ‘Sit Alanı' ilan edilerek koruma altına alındı. Yağışlara dayanamayan bazı evler yıkılmaya başladı.
"Sal taşından yapılmış"
Çiğdemli köyünde doğup büyüyen Şengül Güller, "Buranın eski adı Tuğut, yeni adı ise Çiğdemli. Burada çok daha güzel evlerimiz vardı ama artık yıkılmaya başladı. Buradaki evler sal taşından yapılmış. 3-4 katlı evler bulunuyor" dedi.
"800 yıllık bir tarihi olduğu söyleniyor"
Gülbeser Girgil, "Ben bu köylüyüm ama İstanbul'da yaşıyorum. Yaz aylarında buraya tatile geliyorum. Buradaki eski birçok ev yıkılmış. Buranın 800 yıllık bir tarihi olduğu söyleniyor. Tamamı taş evlerden oluşuyor.
Evler inşa edilirken sığınaklar da düşünülmüş. Bu evler yazın serin oluyor kışın da sıcak oluyor" ifadelerine yer verdi.
"Alttaki kayaları sökerek bu evleri yapmışlar"
16 yaşına kadar köyde büyüdüğünü söyleyen Cengiz Özer, "16 yaşından sonra İstanbul'a gittim. Emekli olduktan sonra baba ocağına döndüm. Tarihi için 800 ila bin 200 yıllık bir köy olduğu söyleniyor. Bu süre zarfında evler boş kaldıkça yıkılmaya başladı.
Köyün kurulduğu alan kaya bölgesi. Alttaki kayaları sökerek bu evleri yapmışlar. İlerleyen dönemlerde ise taşlar karşı tepelerden getirilmiş. Bu yapılar genelde 2 ve 3 katlıdır. Alt katı ahırdır ve orada ocak bulunur. Kış aylarında ahır ve ocak sayesinde ısınır. Yazın ise çok serin olur. Buraya şu an turistler geliyor" şeklinde konuştu.